Atacan a balazos domicilio en la colonia Paseo de los Nogales

Sujetos armados dispararon en contra un domicilio en Apodaca. Una mujer y sus hijas resultaron ilesas y no hay detenidos

Un domicilio fue atacado a balazos durante la noche del lunes, en la colonia Paseo de los Nogales, en el municipio de Apodaca, luego de que presuntamente sujetos armados dispararan en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble, generando alarma entre vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, sobre la calle Félix Lozano, cuando residentes del área escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

Al interior del domicilio se encontraba una mujer acompañada de sus hijas, quienes resultaron ilesas, aunque presentaron crisis nerviosa tras el ataque. De manera extraoficial, se indicó que el presunto objetivo no se hallaba en la vivienda al momento de la agresión, por lo que los responsables se retiraron del sitio tras efectuar los disparos.

Elementos de la policía municipal de Apodaca acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena, mientras que personal de la Fiscalía de Nuevo León arribó posteriormente para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios balísticos que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, los cuales ya son investigados por la autoridad competente.