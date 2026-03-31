Atacan a balazos domicilio en Dr. Arroyo; recaban 51 casquillos

En el lugar del ataque a balazos las autoridades del departamento de Periciales de la Fiscalía recabaron 51 casquillos de arma larga y 14 de arma corta.

Tras un ataque a balazos en un domicilio en el centro del municipio de Doctor Arroyo las autoridades recabaron más de 51 casquillos percutidos.

Los hechos se registraron en las calles Porfirio Díaz entre Aramberri y la calle Zaragoza en el centro del citado municipio.

En el lugar reportaron que hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda, en presencia la policía refiere daños en la pared y la puerta.

En el lugar del ataque a balazos las autoridades del departamento de Periciales de la Fiscalía recabaron 51 casquillos de arma larga y 14 de arma corta.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas en el centro del municipio por lo que acudieron las autoridades para acordonar el perímetro.

Agente ministeriales recabaron datos para las investigaciones del ataque.