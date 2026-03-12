Atacan a balazos despacho jurídico en el Centro de Monterrey

Fuentes cercanas al caso indicaron que al momento de los disparos una mujer se encontraba al interior del despacho jurídico, pero no resultó herida

Un despacho jurídico fue atacado a balazos durante la noche del martes en calles del Centro de Monterrey, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y causó alarma entre vecinos del sector.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 22:30 horas en el cruce de las calles Garibaldi y Allende, a la altura del número 317, luego de que residentes de la zona escucharan varias detonaciones de arma de fuego provenientes del exterior de un inmueble utilizado como oficina legal.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, presuntamente los ocupantes de un automóvil que circulaba por la zona realizaron diversos disparos contra la fachada del despacho jurídico y posteriormente huyeron antes de que pudieran ser identificados.

Tras los reportes realizados al número de emergencias, al sitio se desplazaron corporaciones de auxilio y seguridad, quienes confirmaron que no se registraron personas lesionadas a consecuencia de la agresión.

En el exterior del inmueble fueron localizados varios casquillos percutidos sobre la carpeta asfáltica, mismos que quedaron asegurados como parte de las investigaciones para tratar de establecer la mecánica del ataque.

Fuentes cercanas al caso indicaron que al momento de los disparos una mujer se encontraba al interior del despacho jurídico, sin embargo, no resultó herida pese a la agresión armada.

La zona permaneció resguardada mientras se realizaban las primeras diligencias para documentar los daños ocasionados en la fachada del inmueble y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Peritos y agentes investigadores acudieron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes y continuar con la integración de la carpeta de investigación relacionada con este ataque armado.