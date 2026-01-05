Atacan a balazos bar Matehualita en el centro de Monterrey

Los presuntos agresores, quienes dijeron ser parte de la “nueva administración”, exigieron el pago de una cuota al personal del bar

El bar Matehualita fue atacado a balazos la noche del martes por dos hombres que ingresaron al establecimiento, amenazaron al personal y realizaron varias detonaciones de arma de fuego.

Cómo ocurrió el ataque en la zona centro

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 20:40 horas en el cruce de avenida Cristóbal Colón y José Trinidad Villa Gómez. Los presuntos agresores, quienes dijeron ser parte de la “nueva administración”, exigieron el pago de una cuota al personal del bar.

Detonaciones y fuga de los responsables

Tras la negativa del personal, uno de los individuos accionó un arma de fuego en al menos ocho ocasiones antes de huir junto con su acompañante. El ataque se produjo frente a una estación de autobuses con importante afluencia de personas.

En el lugar fueron localizados ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros, asegurados por las autoridades. Cámaras del sistema de videovigilancia C4i captaron la huida de los presuntos responsables, material que ya es analizado como parte de la investigación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni lesionadas. Las autoridades continúan con las indagatorias para dar con los responsables del ataque.