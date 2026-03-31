Atacan a balazos a un hombre en la colonia Torres de Guadalupe

Un hombre fue herido a tiros en la colonia Torres de Guadalupe, en García; recibió impactos en abdomen y fue hospitalizado

Un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos mientras caminaba por calles de la colonia Torres de Guadalupe, en el municipio de García, hecho que generó la movilización de cuerpos de auxilio en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió al filo de las 20:00 horas sobre la calle Francisco de Asís, en donde la víctima se encontraba en un negocio cuando fue sorprendida por disparos de arma de fuego.

El lesionado fue identificado como Camerino Cruz, de entre 40 y 45 años de edad, quien presentó al menos dos impactos de bala a la altura del abdomen, por lo que su estado de salud fue considerado de cuidado.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de emergencia a la Clínica Supera, ubicada en el mismo municipio, para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos, mientras que las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León ya realizan las investigaciones correspondientes para establecer el móvil de la agresión.