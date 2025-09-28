Atacan a balazos a un hombre en colonia La Alianza

La víctima fue blanco del ataque cuando se encontraba al exterior de su vivienda en calles del municipio de Monterrey. Autoridades investigan los hechos

Un hombre resultó herido tras ser atacado con arma de fuego en el cruce de las calles Álvaro Reyes y Jacinto Treviño de la colonia La Alianza en Monterrey.

La víctima se encontraba a las afueras de un domicilio cuando recibió impactos de bala en su abdomen.

Tras el hecho, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y lograron estabilizarlo para después trasladarlo de emergencia al Hospital Metropolitano

Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar las labores pertinentes.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.