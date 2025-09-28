Atacan a balazos a un hombre en colonia La Alianza

Un hombre resultó herido tras ser atacado con arma de fuego en el cruce de las calles Álvaro Reyes y Jacinto Treviño de la colonia La Alianza en Monterrey.
La víctima se encontraba a las afueras de un domicilio cuando recibió impactos de bala en su abdomen.
Tras el hecho, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y lograron estabilizarlo para después trasladarlo de emergencia al Hospital Metropolitano
Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar las labores pertinentes.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.