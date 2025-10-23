Atacan a balazos a pareja en la colonia Nuevo Amanecer en García

Dos hombres armados interceptaron a sus víctimas de 16 y 29 años y abrieron fuego en su contra para luego huir con rumbo desconocido

Una pareja resultó herida tras ser atacada a balazos en calles de la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio de García, lo que provocó una fuerte movilización policiaca durante la noche del martes.

El ataque fue reportado al filo de las 21:40 horas sobre la calles José Martí y Pueblo en Lucha, donde hombres armados interceptaron a sus víctimas y abrieron fuego en su contra para luego huir con rumbo desconocido.

En el lugar quedó herido un joven identificado como Armando Flores, de 26 años, quien presentaba varios impactos de bala, mientras que una mujer identificada como Victoria Zalet, de 19 años, también resultó lesionada y fue auxiliada por paramédicos.

Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde se reportan bajo observación médica.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes realizaron las primeras indagatorias en torno a los hechos.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de los responsables, y el ataque mantiene consternados a los vecinos del sector, quienes señalaron haber escuchado múltiples detonaciones antes de que las víctimas cayeran heridas.