Atacan a balazos a joven; se resguarda en negocio de pollos

El lesionado fue identificado como Roberto Carrizales Rodríguez, de 25 años, quien recibió cuatro impactos de arma de fuego en el municipio de San Nicolás

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuando caminaba por la banqueta, un joven de 25 años fue atacado a balazos por dos personas armadas la tarde de este miércoles en calles de la colonia Unidad Laboral, en San Nicolás, lo que movilizó a diversas corporaciones policiacas y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El lesionado fue identificado como Roberto Carlos Carrizales Rodríguez, de 25 años de edad, quien recibió cuatro impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la calle Alberto Torres Benítez, a la altura de una vivienda marcada con el número 532.

Tras ser agredido, el peatón corrió varios metros hasta que ingresó a un negocio de pollos para pedir ayuda en el cruce de Francisco J. Mújica y Octavio Gutiérrez, donde finalmente fue auxiliado por los socorristas.

El herido fue trasladado en condición estable a un hospital de la localidad para su atención médica.

Testigos mencionaron que la víctima recibió dos impactos de bala en el brazo izquierdo por parte de dos hombres, uno de playera roja y el otro de gris, quienes habrían participado en la agresión y posteriormente huyeron del lugar.

En el sitio del ataque fueron localizados tres casquillos percutidos, los cuales quedaron bajo resguardo del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

La zona fue acordonada por agentes de la Policía de San Nicolás y elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos.