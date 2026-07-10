Atacan a balazos a hombre en Santa Catarina; recibe tres impactos

Tras brindarle los primeros auxilios, los rescatistas estabilizaron al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital

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Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la madrugada de este jueves en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

La agresión fue reportada alrededor de las 00:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle San Miguel de Allende, en su cruce con San Juan de los Lagos.

De acuerdo con vecinos del sector, se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego y, segundos después, un hombre comenzó a pedir ayuda, por lo que realizaron el reporte a los números de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, personal del grupo Jaguares y una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a la víctima con al menos tres heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras brindarle los primeros auxilios, los rescatistas estabilizaron al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento, su estado de salud no ha sido informado por las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina acordonaron la zona para preservar la escena, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las indagatorias correspondientes.

Más tarde, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios balísticos e integró las evidencias a la carpeta de investigación con el fin de esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad del hombre lesionado no había sido revelada de manera oficial y no se reportaban personas detenidas por estos hechos.