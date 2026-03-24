Atacan a balazos a hombre en Guadalupe; muere en hospital

dos hombres que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra la víctima, quien se encontraba reparando un auto, en la colonia Nuevo Almaguer

Un hombre fue atacado a balazos la tarde del domingo en la colonia Nuevo Almaguer Segundo Sector, en el municipio de Guadalupe, mientras realizaba labores mecánicas en el exterior de un domicilio.

Los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas en el cruce de Loma Verde y Loma Real, donde, según versiones recabadas en el lugar, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra la víctima y posteriormente huyeron.

El hombre, identificado como Felipe Maldonado, de 28 años, se encontraba reparando un Volkswagen Sedán cuando fue sorprendido por los agresores. Tras el ataque, quedó gravemente herido, por lo que fue auxiliado y trasladado a la Clínica 4 del IMSS, donde más tarde se reportó su fallecimiento debido a las lesiones.

De manera preliminar, trascendió que Maldonado había sido detenido en ocasiones anteriores por delitos contra la salud, situación que ya es considerada dentro de las líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen.

En el sitio de la agresión, peritos localizaron al menos siete casquillos percutidos, los cuales fueron integrados a la carpeta correspondiente como parte de las evidencias.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya indaga el caso para determinar la identidad de los responsables y el móvil del ataque.