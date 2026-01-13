Atacan a balazos a hombre en casa ligada a narcomenudeo

Un hombre fue herido a balazos en un domicilio señalado como punto de venta de droga; fue trasladado a un hospital y un sujeto fue detenido durante el operativo

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego tras un ataque registrado la noche de este lunes en un domicilio señalado como presunto punto de venta de droga, en el municipio de Escobedo, lo que provocó una intensa movilización policial en la zona.

El hecho se reportó alrededor de las 22:00 horas sobre la calle De los Tulipanes, en la colonia La Isla, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego provenientes de una vivienda. Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un hombre con heridas de bala, por lo que se solicitó de inmediato el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Metropolitano, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Tras el ataque, se implementó un operativo de búsqueda por tierra y vía aérea en el sector con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables; sin embargo, no se logró su localización.

Durante las acciones realizadas en el lugar, un hombre que se encontraba al interior del domicilio fue detenido para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones relacionadas con el ataque.