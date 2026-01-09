Atacan a balazos a hombre dentro de un tejaban en Guadalupe

El hombre vestía una camisa sin mangas, short y chanclas, en su mayoría de colores oscuros, y era conocido en el sector con el apodo de 'El Chilango'

Un hombre no identificado murió tras ser atacado a balazos al interior de un tejaban, en hechos ocurridos la mañana de este martes en el municipio de Guadalupe.

El ataque se registró en la colonia El Ranchito, sobre la calle conocida como Número Uno, donde vecinos del sector aseguraron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a las autoridades.

Autoridades confirman fallecimiento en el lugar

Al sitio arribaron policías municipales de Guadalupe, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes al ingresar a la vivienda confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales y presentaba una herida de bala en la cabeza.

Vecinos aportan datos para identificación

De acuerdo con vecinos, el hombre vestía una camisa sin mangas, short y chanclas, en su mayoría de colores oscuros, y era conocido en el sector con el apodo de “El Chilango”.

Fiscalía inicia investigaciones

Más tarde acudieron agentes ministeriales junto con personal de Servicios Periciales para el levantamiento de indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las diligencias para esclarecer el móvil del ataque, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.