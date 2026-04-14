Atacan a balazos a hombre de 76 años en la Niño Artillero

Elementos de seguridad acudieron para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones, pues el punto presuntamente operaba como punto de venta de droga.

Un ataque armado contra una vivienda dejo como saldo a un hombre herido por arma de fuego, en la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Aarón Sáenz.

Se informó que presuntamente, personas armadas arribaron al lugar y abrieron fuego contra la fachada, en al menos 30 ocasiones, para posteriormente emprender la huida.

Las balas alcanzaron a José Luis Molleda, de 76 años, quien limpiaba un terreno en la zona, al lugar arribaron cuerpos de emergencia para atender el hombre.

Así como elementos de seguridad para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones, pues el punto presuntamente operaba como punto de venta de droga.