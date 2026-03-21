Atacan a balazos a dos hombres en la colonia Valle Sur, en Juárez

En el sitio, dos hombres que presuntamente se encontraban conversando fueron sorprendidos por sujetos que arribaron a bordo de una motocicleta negra.

La violencia volvió a irrumpir durante la madrugada de este viernes 20 de marzo en el municipio de Juárez, luego de que dos hombres fueran blanco de un ataque armado mientras se encontraban al exterior de una vivienda en la colonia Valle Sur.

El reporte se generó poco después de la 1:00 horas en el cruce de la calle Rubí Norte y Circuito Valle Norte, donde habitantes del sector alertaron tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

En el sitio, dos hombres que presuntamente se encontraban conversando fueron sorprendidos por sujetos que arribaron a bordo de una motocicleta negra, desde donde les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar a gran velocidad.

Tras la agresión, ambos quedaron heridos sobre la vía pública, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad en la zona.

Paramédicos de Protección Civil municipal brindaron los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital cercano, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron el área, mientras que fuerzas estatales y personal militar reforzaron la vigilancia en el perímetro.

En tanto, agentes ministeriales y peritos iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación.

La autoridad no ha revelado la identidad de las víctimas ni mayores detalles sobre el móvil del ataque.