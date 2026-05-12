Atacan a balazos a dos hermanos en Privadas de la Silla

En el sitio fue confirmado el fallecimiento de un hombre de entre 20 y 25 años de edad, mientras que la segunda víctima resultó lesionado por diversos impactos.

Un ataque armado registrado durante la noche del lunes en la colonia Privadas de la Silla, en el municipio de Juárez, dejó como saldo un joven sin vida y un menor de edad lesionado, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Cerro de la Campana y Huizache, sector donde vecinos señalaron que anteriormente ya se han registrado ataques armados similares.

La víctima mortal fue identificada como Juan Manuel Vargas, de 20 años de edad, quien quedó sin vida en el lugar tras recibir diversos impactos de arma de fuego.

En un inicio, autoridades reportaron a un menor de 16 años lesionado, identificado únicamente con el apodo de “El Roque”, quien fue trasladado de urgencia hacia un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, trascendió que minutos después fue localizado un tercer lesionado, también presuntamente de 16 años de edad, quien habría escapado corriendo tras el ataque armado y se refugió entre viviendas de la zona para intentar ponerse a salvo.

De acuerdo con versiones preliminares, las víctimas serían habitantes de la colonia El Coyote, en el mismo municipio de Juárez.

Asimismo, trascendió que tanto la víctima mortal como el padre de los hermanos presuntamente contaban con antecedentes penales, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades investigadoras.

Elementos de Protección Civil de Juárez brindaron atención a los lesionados, mientras que policías municipales y agentes ministeriales acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes.

En la escena del crimen fueron localizados entre 10 y 15 casquillos percutidos de arma corta, los cuales quedaron asegurados por personal de Servicios Periciales como parte de las indagatorias.