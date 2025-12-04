Ataca hombre a su esposa con arma blanca en Guadalupe

La intervención oportuna de policías durante la noche del domingo, permitió detener al agresor y evitar que el hecho escalara aún más.

Un caso de violencia familiar estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una mujer de 56 años fue atacada con un machete presuntamente por su esposo, dentro de su vivienda ubicada en la colonia Zertuche, en Guadalupe.

La intervención oportuna de policías durante la noche del domingo, permitió detener al agresor y evitar que el hecho escalara aún más.

El reporte al 911 movilizó a los oficiales hacia un domicilio situado sobre la calle Manuel L. Barragán, donde la víctima relató que se encontraba en la parte trasera de la casa cuando su pareja llegó de manera repentina y comenzó a agredirla.

Al ingresar a la vivienda, los elementos lograron detener en ese momento al presunto responsable, identificado como Luis José ‘N’, de 58 años, esposo de la afectada. Mientras tanto, se solicitó apoyo médico y una ambulancia de la Clínica Médica Guadalupe atendió a la mujer, quien fue trasladada al Hospital de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención especializada.

Trascendió que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público bajo la acusación de feminicidio en grado de tentativa. En seguimiento al caso, y una vez asegurado el sitio, personal de la Unidad de Prevención de la Violencia (UNIPREVI) acudió al domicilio para realizar una evaluación del nivel de riesgo y activar las medidas de protección correspondientes.