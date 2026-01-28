Ataca a un hombre, huye y es capturado tras operativo en Juárez

El agresor viajaba a bordo de un vehículo habría y habría disparado en contra del hombre, provocándole al menos dos heridas. Tras el ataque, se dio a la fuga

Un ataque armado registrado durante la noche en la colonia Riberas de La Morena, en el municipio de Juárez, Nuevo León, dejó como saldo una persona lesionada y la detención de un presunto responsable, luego de una persecución que concluyó a corta distancia del lugar de los hechos.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Riberas de La Morena, en el cruce con Rivera de las Salinas, donde un sujeto que viajaba a bordo de un vehículo Pointer habría disparado en contra de otro hombre, provocándole al menos dos heridas por arma de fuego. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, lo que generó alarma entre vecinos del sector.

Minutos después, tras el reporte realizado al número de emergencias, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar el automóvil involucrado aproximadamente a un kilómetro del sitio del ataque. La detención del presunto atacante se realizó sobre la avenida Del Paraíso, en su cruce con Flor de Belén, dentro de la colonia Villas de San Juan. De acuerdo con la información disponible, la captura se efectuó sin que se realizara ningún disparo, y el vehículo presentaba manchas hemáticas.

Durante las primeras horas posteriores al ataque, en redes sociales circularon versiones que señalaban que un elemento policiaco había resultado herido; sin embargo, dicha información fue desmentida. En cuanto a la víctima del ataque, se indicó que se encuentra fuera de peligro y bajo atención médica.

Las zonas donde ocurrió la agresión, así como el punto de la detención, permanecieron acordonadas mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Autoridades municipales y estatales resguardaron ambos sitios, en tanto personal especializado llevó a cabo el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia del detenido.