Asumirá Milarca Fernández la Secretaría de Cultura de San Pedro

Mauricio Farah confirmó que la hija de Mauricio Fernández sustituirá a Alejandra Álvarez en el cargo de titular de la Secretaría municipal el próximo mes

Milarca Fernández, hija del fallecido exalcalde Mauricio Fernández, asumirá la titularidad de la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García.

El alcalde del ayuntamiento, Mauricio Farah, confirmó que será a partir del próximo mes de julio cuando Fernández entre en sustitución de Alejandra Álvarez, quien actualmente se desempeña en el cargo.

Al respecto de este relevo institucional, el presidente municipal elogió el perfil de la próxima funcionaria.

“(Milarca) trae la cultura en la sangre, hija de Mauricio, pero también muy sensible para el tema cultural, viene a aportar muchísimas cosas”, declaró el edil sampetrino.

“Hay una nueva etapa y esta etapa la va a encabezar Milarca y pues estamos muy contentos aquí en la administración; estoy seguro de que le va a dar mucho empuje a esta Secretaría y esto seguro que nos va a sorprender con muchas cosas muy padres”.

Asimismo, Farah precisó que la incorporación al gabinete se dio por invitación y propuesta directa de su parte, la cual fue aceptada por Fernández.

“Lo planeamos para los primeros días de julio, unos temas personales que ella tiene, pero los primeros de julio Milarca ya estaría en el puesto de Secretaria de Cultura”, concluyó el munícipe.