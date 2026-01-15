Asume Vocería de Comisión Permanente de Contralorías

Explicó que este nombramiento se enfoca en consolidar prácticas institucionales que garanticen el uso responsable de los recursos públicos

La titular de la Secretaría General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, María Teresa Herrera Tello, asumió este miércoles la Vocería de la Comisión Permanente de Contralorías Estados–Federación.

De acuerdo con la secretaria, con este nombramiento se busca fortalecer la comunicación institucional, así como en la creación de una conciencia cívica en principios éticos.

“Buscamos incidir de manera decidida en la sociedad, especialmente en las juventudes, niñas y niños, mediante un lenguaje claro, cercano y comprometido, que permita sembrar desde edades tempranas una cultura de la legalidad, la integridad, la rendición de cuentas y el rechazo a la corrupción”, señaló.

Explicó que este nombramiento se enfoca en consolidar prácticas institucionales que garanticen el uso responsable de los recursos públicos.

Funciones de Vocería de la Comisión Permanente de Contralorías

Entre las funciones que se destacan en varios puntos como:

Garantizar una comunicación institucional estratégica, transparente y oportuna de la Comisión Permanente y la Comisión Plenaria

Contemplar contemplan el diseño y producción de materiales impresos y digitales

Fortalecer la imagen institucional

Prevenir la desinformación

Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Ante esto, Herrera Tello reiteró que busca que las acciones emprendidas por dicha comisión se vean reflejadas en el desarrollo de las futuras generaciones.

“Nuestro propósito es que la función contralora sea comprendida no solo como un mecanismo técnico de control, sino como un pilar ético que fortalezca la confianza ciudadana y contribuya a la construcción de un mejor futuro para las próximas generaciones”, añadió la funcionaria estatal.

¿Qué es la CPCE-F?

Este órgano colegiado presidido por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro tiene el objetivo de fortalecer las acciones de coordinación y el intercambio de experiencias que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Trabajo.

Además, la Contralora General del Estado mencionó que la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción deben ser ejes permanentes del quehacer gubernamental.