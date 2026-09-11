Asume Eugenio Montiel la Vicepresidencia del CONOREVI

El nombramiento busca impulsar la meta federal de concretar 80 mil acciones de regularización y casas en el estado de Nuevo León.

El Director General del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, asumirá la Vicepresidencia del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI), tras la renovación de su Comité Directivo.

La designación busca consolidar la articulación de los estados con las instituciones federales para la ejecución del Programa Vivienda para el Bienestar. En la entidad, la meta fijada por el Gobierno de México contempla 80 mil acciones de vivienda y regularización patrimonial a través del INFONAVIT, CONAVI y FOVISSSTE, dentro de un plan nacional que proyecta la edificación de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

Montiel Amoroso destacó que la encomienda permitirá aportar la experiencia del Estado a la agenda nacional, en un esfuerzo por fortalecer la certeza jurídica, el desarrollo urbano y el acceso al patrimonio para las familias del país.

“Esta responsabilidad representa una oportunidad para que Nuevo León siga aportando su experiencia a la política nacional de vivienda. Hoy tenemos un reto muy importante: que los grandes objetivos del Programa Vivienda para el Bienestar se traduzcan en resultados, y para eso necesitamos coordinación, diálogo y trabajo conjunto entre la Federación y los estados”, señaló Eugenio Montiel Amoroso.

Con esta encomienda, Nuevo León refrenda su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México y con los gobiernos estatales y municipales.