Aspirantes de Morena en NL acudirán a registro presencial en CDMX

Los aspirantes confirmaron a Info 7 que acudirán a realizar su registro en el proceso para definir al coordinador del Comité de Defensa de la 4T

Los aspirantes de Morena a la candidatura para la gubernatura de Nuevo León confirmaron a Info 7 que acudirán este próximo jueves 25 de junio a la Ciudad de México a realizar de manera presencial su registro en el proceso interno para definir al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, que eventualmente será el abanderado.

Luego de que este lunes 22 de junio arrancó el proceso de inscripción en línea y también presencial, y lo cual concluirá el 27 de junio, la mayoría de los contendientes optará por acudir personalmente al World Trade Center de la Ciudad de México, sede designada por la 4T para recibir la documentación de los aspirantes de las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas.

Desde el norte del país, en #Monterrey, #NuevoLeón, junto a @CitlaHM, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, sostuvimos una reunión con legisladoras, legisladores y alcaldes de @PartidoMorenaMx.



Nuevo León es tierra de gente trabajadora, comprometida y transformadora.… pic.twitter.com/1sxAs2cq28 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 13, 2026

Waldo, Judith Díaz, Mijes y Felipe Cantú viajarán con sus familias

De acuerdo con la información recabada por Info 7, los senadores con licencia, Waldo Fernández y Judith Díaz, el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, y el exalcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, tienen previsto viajar acompañados por sus familias para participar en el registro.

Cantú confirmó que este lunes por la mañana se registró vía digital, pero señaló que también acudirá a la capital del país para participar en el registro presencial.

En tanto, Tatiana Clouthier indicó que será este martes por la mañana cuando dé a conocer la modalidad de su registro.

El diputado local con licencia, Jesús Elizondo, aunque tiene 28 años y la convocatoria pone como requisito el tener 30 años al día de la elección, pues así lo marca la Constitución del estado, también se registrará “ad cautelam”, es decir, “por precaución”, por si pronto se aprueba una reforma que baja la edad para ser gobernador.

Morena busca una fotografía de unidad en el proceso interno

Según fuentes del partido, se busca tener la “fotografía de la unidad” de todos los contendientes allá en la CDMX, por lo que, aunque se registren en línea, se les está pidiendo que todos estén el jueves, que es el día que la dirigencia nacional morenista determinó para el caso de Nuevo León.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que la intención de Morena es concentrar a los aspirantes de las distintas entidades el próximo jueves para generar una imagen de unidad y dar visibilidad al arranque formal de la contienda interna.

Registros permanecerán abiertos hasta el 27 de junio

La convocatoria emitida por el partido establece que los registros permanecerán abiertos hasta el 27 de junio y forman parte de la primera etapa del procedimiento para seleccionar a quienes competirán por las candidaturas a las 17 gubernaturas que estarán en juego en el próximo ciclo electoral.