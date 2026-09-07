Aspirantes de Morena coinciden durante evento en Monterrey

Durante su visita a la Explanada de los Héroes, la presidenta declinó emitir comentarios sobre las disputas entre los perfiles.

Claudia Sheinbaum visitó la entidad por su Segundo Informe de Gobierno, y los participantes en el proceso interno de Morena NL estuvieron entre los asistentes, aunque ocupando sitios por separado.

Previo a su arribo a la Explanada de Los Héroes, la mandataria federal optó por no emitir comentarios sobre la relación entre los perfiles que contienden en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de la cuarta transformación en el estado.

“No, no opino de eso”, respondió brevemente ante los cuestionamientos de los medios de comunicación… Y dicen que ya hay unidad otra vez.

Por separado, y tras liderar en semanas anteriores los cuestionamientos al proceso de elección del candidato, Andrés Mijes, al asistir al evento, afirmó que la relación actual entre sus contrincantes es buena de nueva cuenta.

“Yo veo un proceso parejo, ya le sacamos una tarjeta amarilla al árbitro precisamente para que siguiera en piso parejo el proceso.

“El proceso tuvo un ligero desvío porque se estaba llevando la agenda por parte de un candidato con el delegado, pero se corrigió”, dijo el alcalde con licencia de Escobedo.

Y es que con anterioridad denunció que el delegado de Morena en la entidad, Alejandro Murat, pretendía favorecer a otro de los aspirantes a la gubernatura.

Esto provocó que tanto Mijes como Judith Díaz y Tatiana Clouthier desairaran una de las reuniones convocadas entre corcholatas con Murat.

Por su parte, a su arribo al evento, Díaz resaltó que la encuesta como mecanismo de elección del candidato no es lo que estuvo a discusión.

“Nosotros cuestionamos que la persona que vino estaba atendiendo a un precandidato, pero la encuesta la va a decidir la gente”, destacó.

En tanto, Waldo Fernández coincidió en que actualmente la relación entre aspirantes es de colaboración.

“Hay condiciones de unidad, estamos trabajando en unidad todos, hay un gran ambiente, y sea quien sea el coordinador vamos a ganar Nuevo León”, aseveró.

Al evento acudieron también los aspirantes Felipe de Jesús Cantú, Jesús Elizondo Salazar y Tatiana Clouthier.