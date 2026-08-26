Asoma ruptura en Morena Nuevo León rumbo a 2027

Tres de las ‘corcholatas’ no atendieron este lunes a la convocatoria de Alejandro Murat, en una aparente ruptura con el delegado de su partido

El proceso interno para elegir al candidato de Morena a la gubernatura de Nuevo León que hasta el momento aparentaba ir “de terciopelo” empezó a mostrar fisuras ayer luego de que tres de los aspirantes prácticamente desairaron una reunión a la que los convocó el delegado nacional de ese partido, Alejandro Murat Hinojosa.

Las seis “corcholatas” estaban convocados a las 10:00 de la mañana a una reunión de “trabajo y unidad” con el también senador quien tiene el respaldo de la dirigencia nacional, pero al encuentro sólo llegaron el senador con licencia, Waldo Fernández; la diputada federal con licencia, Clara Luz Flores, y el exalcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú.

Los que no asistieron fueron el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes; la senadora con licencia, Judith Díaz, y la exsecretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier.

Oficialmente, ninguno de los tres hizo referencia pública al motivo de su inasistencia, pero trascendió que entre ellos surgió inconformidad porque supuestamente hay favoritismo a favor de uno de los aspirantes.

Para las 11:00 de la mañana, tanto Mijes como Clouthier publicaron que acaban de salir de un desayuno en un restaurante de la Avenida Constitución.

“Aquí con l@s compañeros Judith Díaz y Mijes; desayunamos y hablamos sobre Nuevo León y nuestros recorridos, también planeamos cómo le vamos a hacer para detener a quienes limitan, vía las extorsiones, el crecimiento del estado”, publicó Clouthier.

Mijares difundió en redes sociales la misma foto en la que destacó la alianza que existe en Nuevo León, que es leal a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La gran Alianza Norteña, la de las mujeres y hombres con manos limpias, es la alianza leal a nuestra presidenta".

“Los que creemos en Nuevo León lo decimos como es: Samuel NO va a meter mano en Morena; vamos con todo por el MODO SÍ para fortalecer a sus empresas, hacer prosperar a sus familias y completar la transformación en la tierra que le da norte a México”, indicó el alcalde escobedense.

De hecho, Morena Nuevo León había convocado a una rueda de prensa a las 12:00 del día en la sede del partido ubicada en Treviño, número 445, del Centro regio, donde también se llevó el encuentro con todos los aspirantes a la coordinación del Comité de Defensa de la Soberanía y Cuarta Transformación, pero la invitación fue cancelada de última hora.