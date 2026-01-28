Asistirán diputados a reunión de presupuesto 2026

La reunión se había pactado para este miércoles 28 en la Tesorería, por cuestiones de agenda se recorrió al jueves; los diputados aseguraron que acudirán.

Aunque la reunión se había pactado originalmente para este miércoles 28 de enero a las 3:00 de la tarde en la Tesorería, por cuestiones de agenda se recorrió al jueves; sin embargo, los diputados aseguraron que acudirán.

Diputados confirman asistencia para revisar el Presupuesto 2026

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, comentó que están listos para asistir y poder llegar a un acuerdo. En ocasiones anteriores indicó que pondrán sobre la mesa la denuncia de los recursos que no se le depositaron al Congreso durante el mes de enero.

“Claro, solo estábamos viendo si se cambiaba de fecha porque algunos ese día se nos complicaba”, comentó el diputado Carlos de la Fuente.

Movimiento Ciudadano espera un análisis más completo

Por su parte, la diputada Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, señaló que espera que en esta reunión se realice un análisis más completo para avanzar en las negociaciones.