Asistirán 30 empresas líderes en electromovilidad a Foro

Foto: Pixabay

El Foro America’s Mobility of the Future, se realizará el próximo 6 y 7 de junio en Monterrey, el cual contará con más de 1,500 visitantes

Por: Rosalinda Tovar

Mayo 24, 2023, 14:09

Más de 30 compañías líderes en el ramo de la electromovilidad estarán en Nuevo León para participar en la primera edición de America’s Mobility of the Future, en el que se dialogará sobre infraestructura, sostenibilidad y tecnología vanguardista.

El evento se realizará el próximo 6 y 7 de junio en Monterrey, el cual contará con más de 1,500 visitantes, en el que se espera la asistencia de empresas como Kia, Siemens y Hitachi.

El gobernador Samuel García reafirmó que el estado se convertirá en el próximo hub mundial de electromovilidad, con la llegada de Tesla y otras firmas dedicadas a la producción de tecnología y proveedoras de servicios más grandes del mundo.

“Estamos en la mira del mundo, con la inversión del Tesla se va a construir la fábrica más grande del planeta en Santa Catarina, Nuevo León, y con ello nos vamos a convertir en el próximo hub mundial de electromovilidad; 6 y 7 de junio el evento de Hannover de electromovilidad va a ser por primera vez en América Latina en la capital de nuestro estado Monterrey”, señaló el mandatario.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en lo que va de esta administración, se han confirmado 37 proyectos de la industria automotriz, de los cuales alrededor del 50% son de electromovilidad.

“La electromovilidad es uno de los sectores más representativos de la Industria 4.0, que está llegando a Nuevo León gracias a que contamos con el capital humano más preparado del país, al igual que la red de infraestructura más importante de la región”, expresó Iván Rivas, titular de la dependencia.

En el foro, participarán también instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tec de Monterrey y la Universidad de Monterrey, quienes presentarán los últimos avances en el ramo automotriz y transporte masivo eléctrico e inteligente.

Entre los panelistas que estarán en el America’s Mobility of the Future están: Sven Beiker, fundador y director de Silicon Valley Mobility; Thomas Uhr, director de Tecnología en BRP; Reuben Sarkar, presidente y CEO del American Center for Mobility; y Alan Taub, director del Michigan Materials Research Institute.