Asistirá Samuel al primer informe de gobierno de Sheinbaum

El próximo lunes el gobernador Samuel García, asistirá al primer informe de la presidenta de México; Miguel Flores se quedará en su representación

El próximo lunes 1 de septiembre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, asistirá en el Palacio Nacional al primer informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su representación, el secretario general, Miguel Flores, acudirá al Congreso del Estado para participar en la sesión solemne que marcará el inicio del segundo año de actividades legislativas.

“El deber de todo Gobierno es mantener una relación con el Congreso basada en respeto a su autonomía, pero también en la construcción de acuerdos. En el Nuevo Nuevo León estamos convencidos de que el diálogo y el trabajo en equipo dan grandes resultados”, comentó Flores.

Subrayó que la visión de la administración estatal encabezada por el gobernador es clara: avanzar hacia un Nuevo León más seguro y mayores oportunidades de desarrollo económico que respondan a los retos del futuro.

“La llegada de inversión extranjera, la construcción de nuevas líneas del Metro, la modernización del transporte público y las estrategias de seguridad solo son posibles mediante el trabajo coordinado de los diferentes poderes”, explicó.

Asimismo, Flores Serna destacó que la gobernabilidad se construye día a día con diálogo y apertura, y que la instrucción del Gobernador es mantener un Gobierno de puertas abiertas.