Asisten casi 2,000 jóvenes al primer Regio Fest 

El cantautor venezolano Lasso brilló en el Escenario GNP Seguros; un joven aprovechó el concierto para proponer matrimonio, ovación incluida del público

Cerca de dos mil asistentes se dieron cita este domingo en el primer "Regio Fest" organizado por el gobierno de Monterrey a través del Instituto de la Juventud Regia (Injure).

Los jóvenes disfrutaron de un festival de música y la presentación de comediantes con el fin de promover la convivencia entre la población de 12 a 29 años de edad.

Maday Cantú, directora general del Injure, dijo en su mensaje que el alcalde Adrián de la Garza busca que las acciones del instituto impulsen los sueños y las metas de los jóvenes regiomontanos.

De acuerdo con la actual administración, a este sector de la población se le proporciona espacios de diversión y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

En el evento efectuado en el Escenario GNP Seguros se presentó el cantautor venezolano Lasso, interpretando sus éxitos y coreados por los miles de presentes.

Durante el concierto, un joven aprovechó para dedicar uno de los temas del cantante a su novia y proponerle matrimonio ante todo el público, acción que fue ovacionada por los asistentes.

El público también presenció el show de Turbulence y de la Burrita Burrona.