Hubo ceremonia cívica, fotos, música y hasta baile entre los asistentes, quienes demostraron que las ganas de celebrar superaron las bajas temperaturas

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El frío no fue impedimento para que cientos de neoloneses "madrugaran" y apartaran su lugar para disfrutar del tradicional desfile cívico, deportivo y militar con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Desde temprana hora, las calles comenzaron a llenarse de familias que, bien preparadas para las bajas temperaturas, llegaron con café caliente en mano, algunos hasta con su desayuno y otros con cobijas para hacer más llevadera la espera.

Las madres de familia no escatimaron en cuidados y, entre chamarras y cobertores, arroparon a sus pequeñas bebés para que tampoco se perdieran la celebración. Mientras llegaban los contingentes, el público aprovechó para sacar el celular, acomodar las cámaras y buscar el mejor ángulo para las fotografías.

Otros se pusieron de pie para saludar a la bandera y entonar el Himno Nacional, como parte de una ceremonia que cada año reúne a chicos y grandes. Y es que, mientras algunos disfrutaron cada presentación, hubo quienes consideraron que al desfile le hicieron falta más atractivos y sorpresas.

Sin embargo, eso no fue motivo para quitarles el entusiasmo a los asistentes. La música puso el ambiente y hasta quienes llegaron apoyados en un bastón encontraron motivos para seguir el ritmo y echarse un baile, demostrando que las ganas de celebrar no entienden de edades ni de temperaturas.

Así, entre cobijas, bebidas calientes, fotografías y uno que otro paso de baile, los neoloneses conmemoraron el aniversario de la Revolución Mexicana, dejando claro que ni el frío ni la madrugada son suficientes para apagar el ánimo de una tradición que sigue convocando a las familias.