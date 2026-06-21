Asiste princesa de Japón al partido 1,000 en el Estadio Monterrey

La presencia de la integrante de la familia imperial japonesa fue destacada por autoridades vinculadas a la organización de esta justa deportiva.

La princesa de Japón, Hisako de Takamado, asistió este sábado al Estadio Monterrey para presenciar el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, encuentro que disputan las selecciones de Japón y Túnez.

La presencia de la integrante de la familia imperial japonesa fue destacada por autoridades vinculadas a la organización del Mundial 2026.

“Un orgullo que esté en nuestra sede mundialista la princesa de Japón, Hisako de Takamado, para el partido 1,000 en la historia de los Mundiales”, informó Monterrey FIFA World Cup 2026. “Es con gran honor dar la bienvenida a Su Alteza Real Takamadonomiya Akuko a nuestra ciudad anfitriona mientras marcamos el memorable partido 1000 en la historia de la Copa del Mundo”.

El duelo entre Japón y Túnez quedará marcado como un encuentro histórico al convertirse en el partido número 1,000 de los Mundiales, teniendo como escenario Monterrey, una de las sedes mundialistas de México para la Copa del Mundo de 2026.