Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Asiste Adrián de la Garza a clausura de la FIL Monterrey

Por: Vanessa Aguilar

19 Octubre 2025, 21:40

Compartir

Con más de 44 mil visitantes, el módulo de Monterrey en la FIL ofreció actividades culturales y espacios para impulsar la lectura y el talento local

Asiste Adrián de la Garza a clausura de la FIL Monterrey

El alcalde Adrián de la Garza acudió a la clausura oficial de la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FIL), donde el municipio ofreció un espacio interactivo con el objetivo de impulsar la lectura, la creatividad y las expresiones artísticas locales.

El pabellón temático se convirtió en un punto de encuentro que recibió a más de 44 mil visitantes, informó el municipio.

En promedio, el stand ofreció 72 actividades diarias, incluyendo conferencias, presentaciones de libros, teatro guiñol, cuentacuentos, talleres de marionetas y diversas manifestaciones culturales.

En el marco de la FIL, el alcalde y su esposa, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, realizaron un recorrido por las instalaciones.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 9.07.16 PM.jpeg

El módulo de Monterrey también fungió como plataforma para figuras locales de gran trayectoria.

El cronista oficial de la ciudad, Leopoldo Espinosa Benavides, y el escultor regiomontano, Cuauhtémoc Zamudio, convivieron con el público, compartiendo anécdotas y reflexiones que enriquecieron el diálogo sobre la identidad y la historia de la capital.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 9.07.43 PM.jpeg

La participación del gobierno de Monterrey en la FIL 2025, aseguraron, reflejó el trabajo conjunto de las autoridades por fomentar la lectura, fortalecer la economía creativa y estrechar los lazos educativos y culturales entre Monterrey y la comunidad internacional.

Comentarios