Así será el operativo para el histórico juego 1,000 en Monterrey

El Estadio Monterrey se declara listo para recibir a la afición este sábado a las 22:00 horas, en el histórico partido número 1,000 de las Copas del Mundo

Con un despliegue de 10 accesos generales y tres de categoría hospitality, renombrados oficialmente como “World Cup Gates”, el Estadio Monterrey se declara listo para recibir a la afición este sábado a las 22:00 horas, en el histórico partido número 1,000 de las Copas del Mundo entre Túnez y Japón.

En el pasado encuentro entre Suecia y Túnez, los aficionados se congregaron en algunas de las 10 puertas, pero para este partido habrá voluntarios apoyando en dar información, informó una fuente a El Horizonte.

Todo el recorrido hacia los accesos estará respaldado por señalética oficial y un cuerpo de voluntarios encargados de guiar a los espectadores a sus respectivas localidades, agregó.

Para este encuentro de alta convocatoria, se solicitó a los asistentes descargar previamente sus boletos para que ubiquen con anticipación cuál de las 10 puertas asignadas les corresponde.

Esta medida busca agilizar el flujo en los torniquetes, evitar aglomeraciones de última hora y garantizar un ingreso ordenado al graderío, cuyas puertas abrirán de par en par desde las 19:00 horas, tres horas antes del silbatazo inicial.

Llegar a este complejo de accesos requerirá de una planeación previa por parte de los fanáticos. Debido a los protocolos de la FIFA, el perímetro circundante al inmueble se cerrará al tránsito vehicular 12 horas antes del partido, convirtiendo los alrededores en la zona exclusivamente peatonal denominada “Milla FIFA”.

Para alcanzar las 10 "World Cup Gates", los asistentes deberán cruzar primero un filtro de revisión obligatoria de boletos digitales o acreditaciones, disponible en tres rutas de acceso principales: la Avenida Pablo Livas (a la altura del nuevo Parque del Agua), la Avenida Exposición y la Avenida Las Torres.

Una vez superado este primer cerco, el trayecto hacia las puertas del estadio se podrá realizar a pie a través del interior del Parque del Agua, los andadores exteriores de La Pastora o sobre la misma acera de Pablo Livas.

Finalmente, reiteraron que para cruzar cualquiera de las 10 puertas generales no se permitirá el acceso con mochilas ni bolsas de mano.

“¿Vas al partido? Este es el mejor momento para planear tu trayecto al estadio.

El tráfico y el transporte público estarán más concurridos de lo habitual el día del partido, y algunas rutas o servicios pueden cambiar”, informó FIFA World Cup 2026 Monterrey en su canal oficial de WhatsApp.

ORIENTARÁN A AFICIONADOS

Para orientar a los asistentes, se habilitarán diversos módulos de atención tanto al interior como al exterior del inmueble.

En el perímetro exterior del estadio se instalarán tres puntos de información: uno en la zona de la Fan Zone (Experiencia del Aficionado) y los dos restantes en las inmediaciones de las entradas B y C.

Ya en el interior, se ubicarán otros tres módulos en el vestíbulo inferior, específicamente en las puertas 2, 3 y 7, mientras que en el vestíbulo superior se dispondrá de dos puntos más para dar servicio a los sectores 218 y 245.