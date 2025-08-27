Así robaron una cartera a mujer en tienda de regalos de Monterrey

La víctima señaló en una publicación en Facebook que no le importa el dinero, sino recuperar sus tarjetas y credenciales.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer fue víctima de un par de mujeres que la despojaron de su cartera sin que se diera cuenta cuando realizaba compras en el centro de Monterrey.

Los hechos se registraron este domingo alrededor de las 15:30 horas en un local ubicado en el cruce de las calles 5 de Mayo y Avenida Juárez, en el centro de la ciudad.

Las mujeres fueron captadas por una cámara de seguridad en una tienda de regalos y el video fue compartido en redes sociales para lograr su identificación.

En las imágenes, la afectada que lleva puesta una blusa en color rojo con blanco se encuentra frente al mostrador cerrando una bolsa de regalo con ayuda de la empleada, sin darse cuenta, dos mujeres que presuntamente son cómplices se encuentran cerca, mientras una vigila, la otra aprovecha y con gran sigilo logra sacar la cartera de la bolsa de la mujer y después ambas se retiran tranquilamente.

Se trata de una cartera de la marca Coach color café claro con orilla rosa. La víctima señaló en una publicación que no le importa el dinero, sino recuperar sus tarjetas y credenciales.