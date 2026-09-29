Así reaccionaron los morenistas, tras destape de Clara

Los morenistas de Nuevo León reunidos en la sede estatal de este partido reaccionaron con alegría tras el destape, en la CDMX, de Clara Luz Flores, como candidata a la gubernatura.
Con gritos de júbilo, emocionados, los encabezó Anabel Alcocer, presidenta de Morena en la entidad.
En el auditorio de la sede partidista, ubicada en el centro de Monterrey, escucharon a distancia el mensaje que desde la Ciudad de México dio Flores Carrales tras ser designada.
En el discurso, ella destacó la importancia de la unidad y aseguró que es tiempo de mujeres.
En la pantalla, la militancia siguió la transmisión de Morena.