Así reaccionaron los morenistas, tras destape de Clara

Por: Olivia Martínez 28 Septiembre 2026, 14:58 Compartir

Integrantes del partido en Nuevo León se reunieron en la sede estatal para seguir la transmisión del anuncio oficial de su candidata.

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Los morenistas de Nuevo León reunidos en la sede estatal de este partido reaccionaron con alegría tras el destape, en la CDMX, de Clara Luz Flores, como candidata a la gubernatura. Con gritos de júbilo, emocionados, los encabezó Anabel Alcocer, presidenta de Morena en la entidad. En el auditorio de la sede partidista, ubicada en el centro de Monterrey, escucharon a distancia el mensaje que desde la Ciudad de México dio Flores Carrales tras ser designada. En el discurso, ella destacó la importancia de la unidad y aseguró que es tiempo de mujeres. En la pantalla, la militancia siguió la transmisión de Morena.