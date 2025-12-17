Así puedes prepararte para un largo viaje por carretera

Antes de salir a tu viaje, revisa estos consejos para que tus vacaciones no te agarren en curva y puedas disfrutar del camino al máximo

Con las fiestas decembrinas en puerta, millones de personas en todo México y Estados Unidos comenzarán a movilizarse para reunirse con sus familias, aunque muchos se moverán en avión, muchos más deciden utilizar las carreteras, por lo que en INFO7 te damos algunas recomendaciones para tu viaje.

REVISA TU VEHÍCULO

Es vital que un par de días antes que realices tu viaje lleves tu auto a una revisión rutinaria en la que te indiquen si necesita de algún servicio como afinación, un cambio de llantas o reparar alguna fuga.

Niveles de líquidos

Los puntos principales a revisar son niveles de los líquidos del auto como aceite, anticongelante, líquido de frenos, líquido limpiaparabrisas o agua en caso de que tu auto sea refrigerado por agua; de ser posible, lleva un galón de agua no potable para reabastecer en una emergencia.

Cuidado con tus llantas y frenos

Verifica que tus pastillas de freno y discos estén en buenas condiciones, mismo caso con las balatas, que son piezas de desgaste permanente. De igual manera, aprovecha para revisar tus llantas, incluida la de refacción, que el dibujo (líneas para drenar el agua) sean visibles y no tengan algo incrustado y que su presión sea correcta (puedes consultarla en tu manual).

No te quedes sin electricidad

Comprueba que tu batería esté funcionando correctamente. Si tu auto tiene dificultad para arrancar, podría tener poca batería; igualmente, si ya tiene varios años que la cambiaste, considera comprar una nueva.

Revisa que no tengas luces exteriores fundidas (faros delanteros, de niebla, altas, luz de reversa, direccionales e intermitentes). Además de ser peligroso, podrías recibir una multa por esto.

Ten tus papeles en regla

Asegúrate de llevar contigo la licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación (o título/registro) y la póliza de seguro del coche.

Planea tu ruta

Es importante revisar antes la ruta que utilizarás, especialmente para conocer lugares para cargar gasolina, comer, descansar o pedir ayuda en caso de una emergencia.

No te arriesgues con la gasolina, si estás próximo de llegar a una zona despoblada procura llevar tu tanque a su máxima capacidad para asegurar que puedas llegar a otra estación.

Verifica las condiciones climáticas desde días antes de salir, pues algunos tramos carreteros tienden a presentar bancos de niebla muy densa, por lo que se vuelven bastante peligrosos si no conoces la zona.

Prepárate para una eventualidad

Siempre es mejor estar preparado por si llega a presentarse una emergencia durante el camino como una ponchadura, falla mecánica o malestar de salud.

Te recomendamos llevar en el auto un botiquín de primeros auxilios, linterna con pilas nuevas, cables de arranque (para la batería), herramientas básicas (llave de tuercas, gato), un par de triángulos de seguridad

No descuides tu celular

Al comenzar tu viaje, lleva tu celular con carga completa y de ser posible, ten un cargador para poder utilizar en el carro o una batería externa para poder cargarlo. De igual manera, si vas a utilizar GPS, puedes descargar tu ruta en tu aplicación favorita para no gastar datos, si no puedes, procura tener disponible saldo y datos móviles en caso de que requieras hacer una llamada.