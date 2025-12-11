Así puedes identificar los síntomas de la influenza H3N2

Aunque tiene síntomas similares a los de una gripe normal, estos son bastante más intensos, de ahí que pueda representar un riesgo para la vida

La temporada invernal está por comenzar, por ello, es necesario estar consciente de los síntomas de las principales enfermedades que aparecen durante esta parte del año.

Una de las que más repuntó durante lo que va del otoño es la influenza H3N2, la cual puede llegar a ser mortal si no se toman las medidas adecuadas de prevención y/o tratamiento.

Así puedes diferenciar la influenza H3N2 de una gripe normal

Algo que vale la pena mencionar, es que, aunque tiene síntomas similares a los de una gripe normal, estos son bastante más intensos, de ahí que pueda representar un riesgo para la vida.

Uno de los principales es fiebre alta, de al menos 38°C, la cual se puede extender por tres días o más; también hay escalofríos, sudoración, dolores musculares intensos, fatiga extrema, migraña, tos seca, dolor de garganta y congestión nasal.

¿Qué síntomas hay en niños?

Además de los síntomas antes mencionados, en niños qie padecen este virus se presenta también diarrea, vómito e irritabilidad.

¿Cuándo se necesita atención médica de emergencia?

Aunque siempre es recomendable buscar atención médica al momento de presentar algún malestar, en caso de que se presente alguno de los siguientes síntomas es imperativo buscar ayuda inmediata.