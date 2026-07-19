Así puedes cuidar a tus mascotas durante la canícula

En Monterrey, las temperaturas durante esta época superan los 40 grados, por lo que es importante saber cómo cuidar a tus gatos o perros

La canícula es la parte del verano cuando hace más calor, días que son los más sufridos por los amantes del frío, pues en Monterrey las temperaturas son superiores a los 40 grados.

Debido a esto, siempre vale la pena conocer cómo se puede proteger a otros miembros importantes de las familias: las mascotas. A continuación te damos recomendaciones para que tus gatos o perros no sufran tanto durante esta época.

1. Agua y comida

Agua siempre fresca y limpia: Cambia el agua varias veces al día. Puedes agregar un par de cubos de hielo para mantenerla fría. Coloca múltiples tazones por la casa para que nunca le falte.

Alimento en las horas más frescas: Evita darles de comer durante las horas pico de calor (entre las 12:00 PM y las 5:00 PM), ya que la digestión eleva su temperatura corporal. Opta por alimentarlos temprano por la mañana o al anochecer.

2. El ambiente en casa

Acceso a zonas frescas: Asegúrate de que tengan libre acceso a las habitaciones más frescas de la casa (con aire acondicionado o ventiladores) o a zonas con piso cerámico donde puedan echarse a refrescar la panza.

Zonas de sombra: Si por alguna razón tienen que salir al patio, es vital que tengan un área con sombra total y buena ventilación durante todo el día. El sol se mueve, así que asegúrate de que la sombra no desaparezca a mediodía.

3. Paseos y ejercicio

Horarios estratégicos: Limita las salidas a las primeras horas de la mañana o ya muy entrada la noche.

La regla de los 5 segundos: Antes de sacarlos, toca el asfalto o la banqueta con el dorso de tu mano durante 5 segundos. Si está demasiado caliente para ti, está demasiado caliente para sus almohadillas (pueden sufrir quemaduras graves).

Baja la intensidad: Nada de caminatas largas, carreras o juegos intensos bajo el sol.

4. Cuidados específicos

Atención a los gatos: A los felinos les gusta el calor, pero el extremo los pone en riesgo. Puedes pasarles una toalla ligeramente húmeda por el lomo y la cabeza para ayudarlos a refrescarse, o colocar alfombrillas refrigerantes en sus lugares favoritos.

Cuidado con el pelo: No los rapes por completo. El pelaje de los animales funciona como un aislante térmico (los protege tanto del frío como del calor y de las quemaduras solares). Un buen cepillado para quitar el pelo muerto es mucho mejor.

¡Nunca los dejes en el carro!: Ni siquiera "cinco minutos" con las ventanas entreabiertas. Un auto bajo el sol se convierte en un horno en cuestión de minutos y puede ser fatal.