Así ocurrió la volcadura de un taxi en la carretera a Saltillo

Por: INFO 7 07 Agosto 2025, 10:23 05 05 Compartir

El conductor de un vehículo Vento se habría pasado la luz roja del semáforo por lo que se impactó contra un taxi en Santa Catarina

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Esta mañana, elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de una volcadura en la carretera a Saltillo, en Santa Catarina. El percance vial se registró a las 06:00 horas de este jueves sobre la mencionada vía a la altura de la colonia Parque Industrial Del Poniente, frente al Parque Industrial Kalos. Una cámara de seguridad captó el momento en que se originó el aparatoso accidente vial. En las imágenes, un vehículo Vento se pasó la luz roja del semáforo en rojo y chocó con un taxi por uno de los costados. Asimismo, el vehículo de alquiler se impactó con una pequeña rotonda, resultando volcado. Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas en el lugar. Elementos de Movilidad de Santa Catarina abanderaron la zona mientras se realizaron las maniobras para retirar los vehículos.