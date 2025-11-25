Así evadió viajera regiomontana a presuntos asaltantes

Una mujer documentó en video el modus operandi de presuntos delincuentes en la carretera en su regreso a la entidad de Estados Unidos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una usuaria en Facebook alertó a los viajeros que regresan de Estados Unidos a estar alerta de presuntos delincuentes que se desplazan a bordo de vehículos en color blanco.

De acuerdo con la publicación de Esperanza Guzmán, ha sido acechada por los presuntos delincuentes en al menos tres ocasiones, por lo que debido a la cercanía de las fiestas decembrinas, compartió su amarga experiencia.

El primer suceso se registró en la autopista Laredo-Monterrey bajando de la segunda cuesta de Mamulique. En este lugar, una camioneta RAM en color blanco encendió las torretas, la mujer pensando que se trataba de una autoridad, se detuvo y dos hombres bajaron de la camioneta indicándole que tenían que realizarle una revisión. Cuando la víctima se negó, los delincuentes le indicaron que eran parte de un cartel de la delincuencia y le arrebataron su celular. Con forcejeos, la mujer logró recuperarlo, pero los hombres le indicaron que más adelante la iban a detener y por fortuna esto no sucedió.

Sin embargo, dos semanas después, una Nissan Frontier blanca, intentó detenerla justo en la misma área y aproximadamente a las 08:00 horas, pero en esta ocasión comenzó a grabarlos y los presuntos delincuentes desistieron.

Este sábado 22 de noviembre, por tercera el conductor de un vehículo Jetta de Volkswagen en color blanco le hizo cambio de luces cuando circulaba en el periférico Monterrey-Cadereyta; poco antes de la caseta de Apodaca. Después de que se dan cuenta que la mujer comienza a grabarlos se 'desaparecen' y la mujer continúa su camino.

La usuario aconsejó a los viajeros a estar atentos a vehículos blancos detenidos en la orilla de la carretera, que no tengan logos ni estén identificados.

"Si te comienzan a seguir y hacer luces/encender torretas, comiénzalos a grabar y seguramente van a desistir; NO SE PAREN", expresó en la publicación.