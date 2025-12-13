Así está la afluencia de viajeros en la Central de Autobuses

La Central reiteró que continúan vigentes los descuentos para estudiantes y adultos mayores, un apoyo que cada año beneficia a cientos de viajeros.

Con la llegada de la temporada vacacional de diciembre, la Central de Autobuses de Monterrey ya registra un notable incremento en el movimiento de pasajeros, donde desde temprana hora se observa una mayor afluencia de personas.

En los pasillos y taquillas, usuarios aprovechan para comprar boletos con destino a distintas ciudades del país y así disfrutar del periodo de descanso.

Otros más caminan con maletas en mano rumbo a las salas de abordaje, listos para iniciar su viaje.

Ante el incremento previsto en los próximos días, las autoridades del recinto recomendaron acudir con anticipación para realizar la compra de boletos y así evitar largas filas y aglomeraciones.