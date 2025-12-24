Así era la lujosa quinta en Santiago donde abatieron a 'Don Zefe'

El inmueble, denominado Quinta “La Villita”, se localiza sobre la calle Benito Juárez, a la altura de su cruce con Las Torres, en la colonia Los Rodríguez

Zeferino Peña Cuéllar, más conocido como “Don Zefe”, narcotraficante mexicano y uno de los miembros fundadores del grupo delictivo Los Zetas, fue abatido mientras se encontraba en una lujosa residencia ubicada en el municipio de Santiago, cercana a la Carretera Nacional.

El inmueble, denominado Quinta “La Villita”, se localiza sobre la calle Benito Juárez, a la altura de su cruce con avenida Las Torres, en la colonia Los Rodríguez, vía que conecta directamente con la carretera federal. El cuerpo de Peña Cuéllar quedó al interior de la propiedad, bajo una palapa, a aproximadamente 50 metros de la entrada principal del inmueble.

¿Cómo era la quinta donde fue el abatimiento?

La quinta cuenta con amplias dimensiones y diversas áreas recreativas, entre ellas dos albercas de aproximadamente 6 por 4 metros cada una, al menos ocho palapas de distintos tamaños, una cancha deportiva y al menos siete edificaciones de dos niveles. Además, el lugar dispone de áreas verdes con césped, palmeras y fuentes decorativas.

La entrada principal se ubica a un costado de una tienda de conveniencia con servicio las 24 horas y una cafetería, a escasos metros de la Carretera Nacional. En el acceso se encontraban estacionados dos vehículos: una camioneta tipo pick up en color rojo y un automóvil tipo sedán en color café.

Al interior del predio, del lado derecho, se observa una hilera de seis edificaciones de dos pisos. Frente a estas se localizan las dos albercas, mientras que del lado opuesto se distribuyen varias palapas: seis a los costados, dos más en el área central y una adicional junto a la barda principal. Al fondo se ubica una cancha de fútbol, seguida de otra construcción. La propiedad colinda con un terreno baldío y otras quintas a los costados.

El cuerpo de “Don Zefe” quedó tendido bajo la palapa de mayor tamaño, junto al de otro hombre abatido, identificado como David Calderón Balderrama, quien presuntamente sería exmilitar.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía General del Estado informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas, así como la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto. El área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades.

Los hechos se registraron durante la madrugada del martes 23 de diciembre, como resultado de labores de inteligencia realizadas por la Fiscalía del Estado de Nuevo León.

Los presuntos criminales fueron sorprendidos por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones. El saldo fue de dos personas abatidas, un agente lesionado, quien fue reportado como estable, y dos personas detenidas, un hombre y una mujer, quienes no fueron identificados.

¿Quién era Zeferino Peña Cuéllar?

A finales de los años 90 y principios de los 2000, Peña Cuéllar fungió como una pieza clave en la organización liderada por Osiel Cárdenas Guillén. Se le identifica como uno de los responsables de la seguridad y las operaciones en la zona fronteriza de Tamaulipas, particularmente en Nuevo Laredo.

Es considerado parte del grupo original de "Los Zetas". A diferencia de otros miembros que tenían antecedentes militares (como Arturo Guzmán Decena, "Z-1"), Peña Cuéllar provenía de las filas policiales, habiendo sido miembro de la Policía Municipal en Nuevo Laredo.

Se le atribuye haber facilitado la logística y el control territorial en Tamaulipas, utilizando sus contactos y conocimientos de las estructuras de seguridad locales para proteger los cargamentos de droga y vigilar las rutas de tráfico hacia Estados Unidos.