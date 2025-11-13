Así detuvieron a pasajero que cerró el Aeropuerto de Monterrey

Gracias a la oportuna actuación del personal a bordo, la situación fue controlada sin que se registraran mayores riesgos ni afectaciones a terceros.

Pasajeros de un vuelo proveniente de Tijuana con destino a Veracruz vivieron momentos de tensión cuando un pasajero amenazó con un supuesto artefacto explosivo.

Tras la alerta del vuelo VOI3382, de la aerolínea Volaris, el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) activó los procedimientos de emergencia con el cierre temporal de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Un video captado por uno de los pasajeros a bordo, captó el momento en que el hombre fue detenido por elementos de la Guardia Nacional a bordo de la aeronave.

El pasajero fue identificado como Jonathan, de 36 años y originario del estado de Veracruz, quien fue puesto a disposición de las autoridades federales una vez que la aeronave aterrizó de manera segura.

Fuentes oficiales informaron que el caso se trató de un incidente aislado relacionado con un tema personal, descartando cualquier amenaza a la seguridad del vuelo o del aeropuerto.

Tras la intervención y la detención del pasajero por parte de las autoridades competentes, la Terminal A fue reabierta.

Actualmente, el aeropuerto opera con normalidad en todas sus áreas, aunque se informó de la presencia de la Guardia Nacional.

Con información de Carlos Enríquez.