Así celebrarán el Día de Reyes en Nuevo León y sus municipios

Conoce dónde celebrar el Día de Reyes en Nuevo León y sus municipios: roscas, shows infantiles y actividades familiares para toda la comunidad

Con festejos por el Día de Reyes, el Gobierno de Nuevo León y los municipios del área metropolitana organizan cada año eventos familiares para preservar la tradición y fomentar la convivencia. Las celebraciones incluyen macro roscas, espectáculos infantiles y actividades abiertas en plazas públicas.

Celebración del Gobierno de Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León realiza una Macro rosca en la Macroplaza, específicamente en la Explanada de los Héroes. En este festejo se ofrece chocolate, sorpresas y un show de los Payasónicos, como parte de las actividades dirigidas a niñas y niños.

Festejo de Reyes en Monterrey

En Monterrey, el municipio organiza la Regia Rosca Mundialista en la Plaza Zaragoza, donde se reparten dulces, juguetes y sorpresas para las familias que acuden al evento.

Guadalupe celebra con rosca y espectáculos

Guadalupe lleva a cabo la Rosca de Reyes a lo grande en la Plaza Principal de Guadalupe, con shows de Los Tripayasos, La Fievre Loca y Guerreras K-Pop, combinando actividades infantiles y juveniles.

Rosca de Reyes en Escobedo

En Escobedo, la Plaza Principal es sede de la Rosca de Reyes, donde se presenta el show de los Reyes Magos, Cupy el Payaso y Los Mesmos, enfocados en la convivencia familiar.

Mega rosca y cierre festivo en Juárez

El municipio de Juárez celebra con una Mega rosca de Reyes como parte del evento Brilla Juárez. En el festejo se ofrece megarosca de tamales, café —con la recomendación de llevar termo— y un show infantil.

Día de Reyes en Santa Catarina

Santa Catarina conmemora el Día de Reyes en el Complejo deportivo Xolotl, con la presencia de Los Reyes Magos y un show K-Pop, dirigido a públicos infantil y juvenil.

Megarosca de Reyes en Santiago

En Santiago, la tradición se mantiene con la Megarosca de Reyes en la Plaza Ocampo, acompañada por el show de Los Chicharrines, como parte de las actividades recreativas.

Tradición y convivencia en espacios públicos

Estos festejos municipales forman parte de las celebraciones que cada año se realizan en Nuevo León para mantener viva la tradición del Día de Reyes, promoviendo la participación comunitaria y el uso de espacios públicos como puntos de encuentro familiar.