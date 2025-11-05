Así capturaron a presuntos ladrones de vivienda en Santiago

Por: INFO 7 04 Noviembre 2025, 14:06

Policías de Monterrey en coordinación con las autoridades de Santiago se apoyaron en las cámaras del C4 para ubicar a los sospechosos

Elementos de la Policía Municipal de Monterrey lograron capturar a dos sospechosos de un robo con violencia en una casa en Santiago, NL. En coordinación con las autoridades municipales de Santiago, quienes dieron aviso a las autoridades regias y mediante las cámaras del C4 localizaron el vehículo de los presuntos ladrones. Tras darle alcance a un vehículo Suzuki en color negro con placas de circulación vencidas SPK-93-92, los sospechosos fueron detenidos en la avenida Churubusco en su cruce con Severiano Martínez En una revisión corporal, a los sujetos se les encontraron drogas entre sus pertenecías, y al revisar el vehículo se localizaron al menos cinco bolsas con droga conocida como cristal, así como un pasamontañas. El vehículo se encuentra asegurado a espera de las autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones para revisar a detalle el vehículo y comprobar si se encuentran los artículos robados en la cajuela. Nota relacionada: Dos detenidos tras robo con violencia a casa en Santiago, NL