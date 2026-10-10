Asesinos de Condominios Constitución reciben 28 años de cárcel

La pena inicial fue de 25 años de prisión por homicidio calificado; sin embargo, se incrementó a 28 años al sumarse tres años por un delito contra la salud

Dos hombres identificados como Samuel “N”, de 29 años, y Carlos “N”, de 43, fueron sentenciados a 28 años de prisión por el homicidio de Miguel, de 32 años, a quien asesinaron a balazos al interior de un departamento en Monterrey.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2024 en los Condominios Constitución, ubicados en el cruce de la avenida Félix U. Gómez y la calle Florencio Antillón.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, ambos acusados llegaron al inmueble acompañados de otro hombre e ingresaron por la fuerza portando armas de fuego.

En el departamento sorprendieron a Miguel, a quien sometieron y cuestionaron sobre temas relacionados con narcóticos. Posteriormente, le apuntaron y dispararon hasta causarle la muerte, para después huir del lugar.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar la participación de ambos acusados en la agresión. Tras analizar los argumentos de las partes, el juez emitió un fallo condenatorio al considerar demostrada su responsabilidad penal.

La pena inicial fue de 25 años de prisión por homicidio calificado; sin embargo, se incrementó a 28 años al sumarse tres años por un delito contra la salud, relacionado con una carpeta de investigación integrada contra ambos hombres.

Además de la condena, deberán cubrir el pago por reparación del daño, correspondiente a la indemnización por muerte y los gastos funerarios.