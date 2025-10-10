Asesinan a un hombre cuando regresaba a su casa en Monterrey

Víctor Hugo Ledezma, de 45 años, fue atacado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas; autoridades buscan a los responsables

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este jueves cuando regresaba a su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Monterrey, lo que provocó una amplia movilización policiaca en la zona.

El ataque ocurrió sobre la calle Cerro Azul, en el cruce con la 13.ª Avenida, donde testigos señalaron que varios sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir a toda velocidad.

Vecinos reportaron haber escuchado al menos cinco detonaciones y observaron al hombre desplomarse en la banqueta. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado como parte de las investigaciones.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como Víctor Hugo Ledezma, de 45 años, quien presuntamente se dirigía a su vivienda cuando fue sorprendido por los agresores.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.