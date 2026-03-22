Asesinan a un hombre a balazos en La Estanzuela

La víctima, identificada como José Pablo Reyes, de 40 años de edad, recibió dos impactos de arma de fuego que penetraron en su pecho

Un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Nueva Estanzuela, al sur de Monterrey.

La víctima, identificada como José Pablo Reyes, de 40 años de edad, recibió dos impactos de arma de fuego que penetraron en su pecho, dejándolo sin vida en la vía pública.

Fue sobre calle Tesorería, a la altura del cruce con Asistencia, donde se reportó el ataque armado minutos antes de las 9:00 de la noche.

Al arribo de los paramédicos de la Cruz Roja, el hombre ya no presentaba signos vitales.

De forma extraoficial se dijo que el fallecido era de complexión delgada, tez morena y llevaba una camisa negra con un short de mezclilla.

La zona fue resguardada por elementos de Fuerza Civil mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones recababa evidencias.

Trascendió que en las inmediaciones fueron localizados múltiples casquillos de bala percutidos.