Asesinan a trabajador del IMSS en la colonia Nuevo Repueblo

Los primeros en llegar fueron elementos de Protección Civil de Monterrey para brindar auxilio, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De varios balazos, un hombre fue ejecutado en el interior de un automóvil en la colonia Nuevo Repueblo en Monterrey

Los hechos que originaron una fuerte movilización de efectivos estatales y de Protección Civil ocurrieron cerca de las 08:00 horas de este jueves.

La víctima, un hombre joven fue atacado en el cruce de las calles Privada Ayutla y Michoacán.

Los rescatistas que llegaron al sitio reportaron que el hombre ya se encontraba sin vida al momento de la revisión médica.

El vehículo es de color rojo y se encuentra en la esquina de estas calles cerca de la barda de una empresa.

Se reveló que viste un pantalón de mezclilla azul y una playera en color verde.

Las autoridades mantienen cerradas las calles para que se inicien las averiguaciones en torno a la muerte de este hombre.

Policías de Fuerza Civil y elementos de la Agencia estatal de investigaciones acordonaron el área y resguardaron las evidencia.

IMSS CONDENA ATAQUE

La Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León condenó el ataque ocurrido contra uno de sus trabajadores en las inmediaciones de la Subdelegación No. 4, en Monterrey.

"El IMSS condena este lamentable acontecimiento que dejó sin vida a un trabajador de esta Subdelegación del Instituto, y manifiesta solidaridad con familiares y amigos", se lee en un breve comunicado.

El Instituto coadyuvará con las autoridades e instancias respectivas para las investigaciones correspondientes a que haya lugar, para el esclarecimiento del suceso.