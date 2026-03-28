Asesinan a rival; lo condenan a 25 años de cárcel

Por asesinar a balazos a su rival, un distribuidor de droga fue condenado a una pena de 25 años de cárcel.
La sentencia emitida por el juez de control que llevó el proceso penal en su contra fue dada a conocer por las autoridades.
Erick, fue encontrado culpable de la muerte de quien fue identificado como Juan Valentín.
El juzgador dictó sentencia de 25 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio calificado y delitos contra la salud.
Los hechos ocurrieron el pasado ocho de noviembre del año pasado en calles de la colonia Vivienda Popular, en el municipio de Guadalupe.