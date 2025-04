Asesinan a pepenador en Apodaca; investigan posible confusión

Un hombre dedicado a la recolección de basura fue asesinado a balazos la madrugada de este miércoles en calles de la colonia Valle de San Andrés, en el municipio de Apodaca.

El crimen ocurrió alrededor de las 00:30 horas en el cruce de las calles San Jorge y San Roque, cuando la víctima, identificada como Gustavo Saldívar García, de 58 años, se encontraba afuera de un domicilio.

Según testigos sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el ataque, vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia. Momentos después, paramédicos llegaron al sitio y revisaron al hombre, pero solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples heridas de bala.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, una de las principales líneas apunta a que el ataque habría sido una confusión, ya que los agresores podrían haber identificado erróneamente a la víctima.

Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis y han comenzado a entrevistar a posibles testigos y a revisar cámaras de seguridad cercanas para obtener más detalles sobre el vehículo en el que huyeron los responsables.

Familiares de Gustavo Saldívar llegaron al sitio consternados por lo sucedido y aseguraron que el hombre no tenía problemas con nadie. “Se dedicaba a recoger basura y vender materiales reciclables para ganarse la vida. No entendemos por qué alguien le haría daño”, comentó un pariente que prefirió no ser identificado.

Elementos de la Policía Municipal de Apodaca arribaron al lugar y acordonaron el área, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León recababan evidencia para la investigación.

