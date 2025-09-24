Asesinan a pareja en puente peatonal de San Bernabé

De acuerdo con vecinos del sector, poco después de las 23:00 horas se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma

Un ataque a balazos dejó sin vida a una pareja que caminaba durante la noche del lunes por un puente peatonal de la colonia San Bernabé, en Monterrey.

De acuerdo con vecinos del sector, poco después de las 23:00 horas se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los habitantes y dio lugar a la movilización de autoridades en los cruces de Pirámide y Trapezoide.

Según reportes al acudir al sitio, encontraron a un hombre y a una mujer inconscientes sobre la estructura peatonal ubicada en el sector Fomerrey 105.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar para brindar auxilio, sin embargo, confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a las heridas de bala.

La mujer fue descrita como de aproximadamente 35 años, complexión robusta, tez moreno claro y cabello pelirrojo recogido, mientras que el hombre tendría cerca de 40 años, de complexión delgada, tez moreno claro y cabello negro corto peinado hacia atrás. Ninguno de los dos fue identificado en el sitio.

Una fuente policial señaló que la primera hipótesis apunta a que la pareja fue sorprendida por al menos un agresor mientras cruzaba el puente, quien les disparó de frente antes de escapar rápidamente. Testigos refirieron que el responsable habría huido en un vehículo ligero, aunque no se descartó que pudiera tratarse de una bicicleta.

Elementos de la Fiscalía de Nuevo León acudieron para realizar las diligencias correspondientes, mientras la zona permaneció resguardada por la policía, a la espera de que se recabaran los primeros indicios que permitan esclarecer el doble homicidio.